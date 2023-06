Der F.A.Z.-Kongress 2023

Am 31. März ging der F.A.Z.-Kongress in die vierte Runde. In Casino-Gebäude der der Goethe Universität Frankfurt stand der Kongress dieses Jahr unter dem Motto „Perspektiven in Krisenzeiten“. Die Herausgeber sowie Redakteurinnen und Redakteure der F.A.Z. sprachen mit prominenten klugen Köpfen wie Olaf Scholz, Prof. Dr. Veronika Grimm, Margarita Broich, Hannes Jaenicke und Jean Asselborn über gesellschaftliche, kulturelle und ökonomische Aussichten in Zeiten von Inflation, Energiekrise und dem Ukraine-Krieg. Die Veranstaltung war komplett ausverkauft mit über 500 Abonnenten und Lesern der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Doch was waren dabei genau meine Aufgaben? Dazu versuche ich euch ein paar Einblicke zu geben.

Ich habe Anfang Februar mein Eventteam gewechselt und bin vom Finanzen- in das F.A.Z.-Konferenzen-Team gewechselt. Es waren also nur knapp zwei Monate, bis der Kongress stattfinden sollte. In einem Team, bestehend aus zwei Projektmanagerinnen und mir, bestanden meine Hauptaufgaben aus dem Referenten- und Moderatorenmanagement. Während der Planungs- und Organisationsphase habe ich mich allen Referenten und Moderatoren vorgestellt und sie darüber informiert, was für den Kongress zu beachten ist. Anschließend habe ich sie über ihre jeweiligen Panels informiert und Kontaktdaten bzw. Ansprechpartner abgefragt.

Für alle Rückmeldungen, die ich von meinen Ansprechpartnern bekommen habe, habe ich eine Liste angelegt, um gegebenenfalls nachzufragen, falls noch Informationen fehlten und um einen besseren Überblick über 41 Referenten zu behalten. Daraus erstellte ich einen Ablaufplan für meine drei Kollegen und mich, die am Veranstaltungstag für die Referenten zuständig waren. Darüber hinaus war ich mit auf Terminen mit Dienstleistern oder auch mit dem BKA, denn wie bereits oben erwähnt, war auch der Bundeskanzler zu Gast – das hieß hohe Sicherheitsvorkehrungen und -maßnahmen. Während der Veranstaltung war ich für die Referentenbetreuung zuständig. Dies beinhaltete den Empfang der Referenten, die Begleitung zu den Räumen und das Bereitstehen, falls Fragen anfallen.

Aufgrund unserer Teamgröße beliefen sich meine Aufgaben darüber hinaus auf weitere Bereiche, wie beispielsweise das Teilnehmermanagement vorab. Darunter fiel das Erstellen von Formularen, welche an die Teilnehmer versendet wurden, aber auch die Kommunikation sowohl per Mail als auch per Telefon. Auch das Erstellen von Namensschildern für Teilnehmer, Presse, Security und interne Mitarbeiter und das Bestellen von Materialien für den Kongress gehörten zu meinen Aufgaben.

Wie ihr seht, sind unsere Aufgabenbereiche bei Events der FBM sehr vielfältig und unterscheiden sich von Event zu Event.