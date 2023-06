Die Green FINANCE-Digitalkonferenz

Es ist 7.00 Uhr morgens als ich im Büro ankomme. Mein Arbeitstag beginnt an diesem Tag, dem 21. März 2023, eine Stunde früher als gewöhnlich. Grund dafür ist die 3. Green FINANCE-Digitalkonferenz, welche sich mit Themen der nachhaltigen Finanzierung befasst. Zielgruppe sind hierbei Finanzentscheider aus mittelständischen Unternehmen. Sponsoren sind an nachhaltiger Finanzierung interessierte Unternehmen.

Anders als bei anderen Veranstaltungen muss heute kein Teilnehmer in den Zug, ins Auto oder gar ins Flugzeug steigen, um teilnehmen zu können. Jeder Teilnehmer braucht einzig einen internetfähigen Computer und im Idealfall eine funktionierende Kamera und Mikrofon. Denn heute werden Teilnehmer, Moderatoren, Referenten und Sponsoren sich digital treffen. Möglich macht es die Plattform, mit der wir arbeiten. Sie ermöglicht es uns, Referenten und Moderatoren in einem digitalen Raum zusammenzuschalten und live zu streamen. Damit auch das Networken nicht zu kurz kommt, gibt es den Meeting Hub. In einer Liste werden alle 570 Teilnehmer angezeigt. Möchte man sich mit jemandem vernetzen, klickt man einfach auf den Namen und startet einen Chat, Anruf oder Videogespräch. An digitalen Stehtischen werden zufällig fünf Teilnehmer in einer Videokonferenz zusammengeschaltet und können sich austauschen. Schaut man sich das Programm an, erkennt man keinen Unterschied zu einer Live-Konferenz. Diskussionsrunden, Keynotes und Roundtables wechseln sich ab.

Die Moderation wird von einigen Redakteuren der Medienmarke FINANCE, die zugleich Veranstalter der Digitalkonferenz ist, übernommen. Für sie haben wir Büros mit Kameras, Tischmikrofonen, Ringlichtern und Rollups ausgestattet, damit alle ein einheitliches Setup haben. Bevor sie vor die Kamera treten, pudere ich jeden von ihnen noch einmal ab, gegen das Glänzen. Die Aufgaben des Eventteams haben heute viel mit Technik zu tun. Die Präsentationen müssen betreut werden, das heißt die richtigen Bauchbinden und Kamerabilder müssen eingeblendet werden, die Präsentationen übertragen und die Live- Umfragen geteilt werden. Es werden Mitschnitte gemacht, welche im Anschluss auf YouTube veröffentlicht werden. Es gibt auch einen Teilnehmersupport, welcher sich um technische Probleme bei den Teilnehmern kümmert. Falls die Kamera nicht funktioniert oder eine Präsentation nicht angezeigt werden kann, ist ein FBM-Mitarbeiter zur Stelle. Neben diesen technischen Aufgaben ziehen wir auch nach jedem Programmpunkt die Teilnehmerstände, um später sehen zu können, welcher Teilnehmer an welchen Programmpunkten teilgenommen hat.

Trotz den technischen Anforderungen verläuft die Digitalkonferenz ruhig. Die technischen Probleme der Teilnehmer lassen nach dem Vormittagsprogramm nach. Referenten, Sponsoren und Moderatoren sind dank vorheriger Technickchecks gut für die Situation gewappnet. Am Ende der Veranstaltung lassen Eventteam und Redaktion den Abend gemeinsam ausklingen.