Als FAZubi bei FBM

Hey, mein Name ist Dana. Ich bin seit September 2022 Auszubildende Medienkauffrau Digital und Print bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und mache momentan für sechs Wochen Station bei FBM im Eventbereich. Aber was mache ich dort eigentlich den ganzen Tag?

Meine Aufgaben bestehen grob darin, dass ich den Kollegen aus dem Event-Team zuarbeite und diese so bei ihren Projekten unterstütze. Erst kürzlich habe ich bei der Nachbereitung der Structured FINANCE geholfen, einer Kongressmesse, die einmal jährlich in Stuttgart mit etwa 2000 Teilnehmern aus dem Finanz- und Wirtschaftsbereich stattfindet. Bei dieser Veranstaltung durften wir Azubis von der FAZ auch mit vor Ort sein und zum Beispiel bei der Einlasskontrolle und der Roundtable-Betreuung helfen. Es waren drei sehr ereignisreiche, aber auch anstrengende Tage, durch die ich eine Menge Erfahrung sammeln konnte. Daher fand ich es auch großartig, dass ich direkt als wir aus Stuttgart zurückkamen einen Abteilungswechsel zur FBM in das Event Team hatte. So hatte ich die Möglichkeit zu erfahren, was alles an Nachbereitung für so eine Messe getan werden muss und konnte dabei aktiv unterstützen. So habe ich zum Beispiel Sponsorengeschenke und Dankesbriefe für die Sponsoren der Structured FINANCE verpackt und versandfertig gemacht. Ebenso gehörten zur Nachbereitung eine Vielzahl an Auswertungen, hier habe ich besonders bei den Auswertungen der Roundtables mitgeholfen. Anschließend werden die Auswertungen den Sponsoren zur Verfügung gestellt, wodurch diese Bilanz ziehen können und einen guten Überblick darüber erhalten, wie viele Teilnehmer an dem Roundtable teilgenommen haben und wie der Vortrag von den Teilnehmern bewertet wurde.

Aber nicht nur bei der Nachbereitung der Structured FINANCE konnte ich dem Team unter die Arme greifen, sondern auch bei Vorbereitungen für das kommende Eventjahr. Dafür habe ich beispielsweise Projektdokumentationen aktualisiert oder eine Konkurrenzanalyse erstellt. Ein weiteres Highlight meiner Zeit bei FBM war, dass ich kurzfristig im Steigenberger Hotel Frankfurter Hof einen Roundtable mitbetreuen durfte. Dort konnte ich beim Aufbau der Veranstaltung helfen und noch einmal genauer sehen, wie die Arbeit des Event-Teams in der Praxis aussieht.

Die Zeit bei FBM hat mir wirklich sehr gut gefallen, vor allem finde ich es aber sehr toll, dass wir FAZubis während unserer Ausbildung auch einen Blick in die Eventbranche werfen dürfen.