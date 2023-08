Der Ablauf unserer Abschlussprüfungen

Hallo, wir sind Julia und Nadine, wir haben unsere Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau bei der FBM abgeschlossen und möchten euch einen kurzen Einblick in den Ablauf unserer Abschlussprüfungen geben.

Wir haben im März 2022, nach anderthalb Jahren Ausbildung, unsere Zwischenprüfung erfolgreich abgeschlossen. Unsere Ausbildung ist für drei Jahre angesetzt, jedoch haben wir die Möglichkeit durch gute schulische und innerbetriebliche Leistungen die Ausbildung um ein halbes Jahr zu verkürzen. Dies konnten wir beide nutzen und haben die Zulassung zur vorzeitigen Abschlussprüfung im November 2022 erhalten. So begann direkt nach der Zwischenprüfung unsere Vorbereitung auf unsere Abschlussprüfung.

Wir wurden durch den Betrieb sowie in der Berufsschule auf die Abschlussprüfung vorbereitet – im Betrieb, während der Ausbildung und durch innerbetrieblichen Unterricht (IBU). Im IBU konnten wir alle Themen besprechen und individuell Schwerpunkte legen. In der Berufsschule haben wir mit jedem Lehrer alle Lernfelder durchgesprochen und konnten auch hier Schwerpunkte selbst legen, sodass Themen, die noch nicht komplett klar waren, besprochen und geübt wurden.

Neben den Hilfestellungen der FBM und der Berufsschule mussten wir natürlich auch außerhalb von Arbeit und Schule lernen. Wir konnten auch hierfür die Ressourcen, wie zum Beispiel Unterlagen der vorherigen Auszubildenden der FBM nutzen, um uns auf unsere Abschlussprüfung vorzubereiten.

So sind wir dank unserer Lehrer und FBM gut vorbereitet in die Abschlussprüfungen gestartet. Im November 2022 starteten wir in den ersten schriftlichen Prüfungsteil, Teil 1.1. Dieser umfasst einen geschlossenen sowie einen offenen Teil. Der geschlossene Teil umfasst Multiple-Choice-Fragen zur Veranstaltungsorganisation. Im offenen Teil wird eine Veranstaltung vorgestellt, zu der Fragen beantwortet und Konzepte entworfen werden.

Nachdem wir Teil 1.1 geschafft hatten, ging es direkt am nächsten Tag weiter mit den Teilen 1.2 und 2. In diesen Teilen werden zu Wirtschaft- und Sozialkunde sowie Veranstaltungswirtschaft ebenfalls Multiple-Choice Aufgaben gestellt.

Nach zwei, für uns sehr aufregenden, Tagen konnten wir den schriftlichen Teil unserer Abschlussprüfung abschließen. Nun hatten wir nur noch die kurze, aber auch fordernde mündliche Prüfung vor uns. Die mündlichen Prüfungstermine lagen bei uns im Januar 2023. Die mündliche Prüfung wird durch einen Lehrer der Berufsschule durchgeführt, zudem nehmen zwei zusätzliche Prüfer teil. Für die Prüfung erstellt jeder Azubi vorab ein Tätigkeitsprofil, in dem alle gesammelten Erfahrungen aus dem Betrieb aufgezählt werden. Dementsprechend werden individuell zwei Prüfungsvarianten für die Prüfung erstellt. Aus diesen Vorschlägen durften wir uns einen auswählen. Zur Vorbereitung hatten wir fünfzehn Minuten Zeit und zwanzig Minuten zur Präsentation unserer Ergebnisse. Nach diesen zwanzig Minuten ist auch schon alles vorbei und wir bekamen vor Ort die Note mitgeteilt.

Trotz unserer großen Aufregung konnten wir beide, dank der guten Unterstützung und Vorbereitung, die Prüfungen sowie die gesamte Ausbildung erfolgreich abschließen. Wir hoffen, dass wir durch diesen Beitrag unseren zukünftigen Auszubildenden die Aufregung und Gedanken vor den Prüfungen nehmen und mindern können.