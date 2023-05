Wie man eine Firma umsiedelt (in drei einfachen Schritten)

Seit den 1980ern hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung ihren Sitz in der Hellerhofstraße im Frankfurter Gallusviertel. In zwei Gebäuden saßen dort die Mitarbeiter der Redaktion und des Verlages. Verbunden wurden diese beiden Gebäude durch einen Glasgang über der Hellerhofstraße. Durch verwinkelte Gänge, versteckte Lastenaufzüge und Brandschutztüren wurde der Büroalltag geprägt. Nach Jahren in diesen Gebäuden nahe der Galluswarte wurde es Zeit für etwas Neues. Am 9. September 2020 begann somit der Hochbau für den neuen F.A.Z. Tower in der Europaallee.

Schritt 1: Packen, wegschmeißen und noch mehr packen

Überall kann man sie sehen. Stapel an Umzugskartons, die nur darauf warten gefüllt zu werden. Zunächst werden die Stapel nur langsam kleiner. Hier und da werden erste Sachen eingepackt. Die meisten Sachen bleiben jedoch noch an ihrem Platz. Es wird viel über den Umzug geredet, alle sind neugierig auf die neuen Räumlichkeiten, die neuen Arbeitsplätze, die neue Kantine. Und doch scheint der Umzug noch in weiter Ferne. Jeder hat zu tun. Niemand kommt zum Packen „Wir haben noch Zeit. Ein bisschen dauert es noch bis wir umziehen!“. Doch plötzlich ist es so weit. Nur noch wenige Tage bleiben in den alten Räumlichkeiten. Die Stapel an leeren Umzugskartons beginnen rasant zu schrumpfen und werden zu Mauern aus befüllten Kisten. Müllberge wachsen stündlich. Der Druckerraum, normalerweise mit Büro- und Werbematerial gefüllt, beherbergt nur noch den einsamen Drucker. Leere Bücherregale zieren die Büros. Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wird eingepackt und abtransportiert. Plötzlich sind die Büros leer. Der große Umzug kann kommen.

Schritt 2: Abschied nehmen

Um sich gebührend von den Räumlichkeiten zu verabschieden, gibt es eine letzte Party. Diese findet am vorletzten Tag, an dem die Mitarbeiter noch die Büros nutzen können, statt. Im Gang der Redaktion werden Tische aufgestellt, die Tischdecken werden mit Absperrband befestigt. Der Boden wird von Lichterketten geziert und an einer der Wände ist eine Schnur angebracht, an dieser sollen später die entstandenen Polaroid Bilder gehängt werden. Ein Caterer versorgt die Mitarbeiter mit Essen und Getränken. An einem Ende des Ganges steht ein Fernseher, da an diesem Abend die deutsche Nationalmannschaft gegen Costa Rica spielt. Nach einer kurzen Ansprache kann um Punkt 17.00 Uhr die Party los gehen. Die beiden FBM-Geschäftsführer schenken aus. Mit extra dafür bereitgelegten Stiften werden die Wände bemalt. Ein letztes Mal ist es voll im Büro.

Schritt 3: Einziehen

Am 8. Dezember 2022 findet sich die FBM das erste Mal in ihrem neuen Domizil ein. Der Unterschied zu den alten Räumlichkeiten könnte größer kaum sein. Anstelle von vielen kleinen Büros wird nun in einem open Concept Büro gearbeitet, Fensterfronten lassen Tageslicht hereinströmen, die neuen Arbeitsplätze sind mit höhenverstellbaren Tischen und ergonomischen Stühlen ausgestattet. Die Umzugskartons stehen schon gestapelt bereit und warten darauf, wieder ausgepackt zu werden. Die Arbeit beginnt. Es dauert einige Wochen, bis die Wände nicht mehr von Kartons und Sperrgut gesäumt sind. Nach und nach gewöhnt man sich an den neuen Arbeitsweg, das neue Büro und die neuen Kaffeemaschinen. Das zusammenarbeiten verändert sich merklich. Die Wege sind kürzer, die Kollegen nicht länger hinter Wänden und Türen versteckt. Die letzten Arbeiten in und um die Büros laufen noch, doch man lässt sich nicht irritieren. Nach wenigen Wochen ist das Verdikt gesprochen: Die FBM hat ihr neues zuhause gefunden.