Frankfurt am Main, 01. September 2020



F.A.Z.-Fachverlag mit neuem Namen – aus der Frankfurt Business Media GmbH wird

die F.A.Z. Business Media GmbH

Die Fachverlagstochter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung firmiert unter einem neuen Namen. Ab dem

01. September 2020 tritt die bisherige Frankfurt Business Media GmbH unter dem neuen Namen F.A.Z. Business Media GmbH auf. Die neue Firmierung unterstreicht die strategische Zugehörigkeit zur Verlagsgruppe der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH.

„In den vergangenen Jahren ist der F.A.Z.-Fachverlag näher an die Muttergesellschaft herangerückt, nicht zuletzt durch gemeinsame Veranstaltungsformate wie die F.A.Z.-Konferenzen. Diese Nähe spiegelt sich nun auch im Namen wider“, erläutert Geschäftsführer Hannes Ludwig. Außer der Firmierung ändert sich jedoch nichts. Auch weiterhin ist der F.A.Z.-Fachverlag (FBM) auf das Angebot nützlicher Informationen und Services sowie von Plattformen und Events zur Vernetzung der Entscheider aus Finanzen und Wirtschaft ausgerichtet.

„Unser Handeln folgt unverändert dem Anspruch, Entscheider dabei zu unterstützen, kluge Entscheidungen zu treffen“, betont Geschäftsführer Dominik Heyer. Die Nachfrage nach zuverlässigen und relevanten B2B-Informationen ist gerade in Krisenzeiten hoch. Diesem Bedarf begegnet FBM mit dem Ausbau der inhaltlichen Angebote, so z.B. mit dem Paid-Content-Angebot FINANCE Plus auf finance-magazin.de, dem marktführenden Fachmedium für Finanzentscheider. Dank der konsequenten Digitalisierung der Veranstaltungsformate konnte das Angebot an Austauschplattformen in der Coronakrise nicht nur gehalten, sondern sogar deutlich ausgeweitet werden. „Die neue Firmierung wird unsere gute Marktposition weiter stärken und unterstützt uns darin, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen“, kündigt Ludwig an.

