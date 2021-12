Audi erhält Auszeichnung „Treasury des Jahres 2021“

Stuttgart, 25.11.2021 – Audi erhält die Auszeichnung „Treasury des Jahres 2021“. Den Preis für exzellente Leistungen im Finanzmanagement eines deutschen Unternehmens nahm Markus Massouh, Leiter Audi Group Treasury, stellvertretend für die Treasury-Abteilung des Ingolstädter Automobilkonzerns am gestrigen Abend im Rahmen der Kongressmesse „Structured FINANCE“ in Stuttgart entgegen.

Die Treasury-Abteilung von Audi konnte die 16-köpfige Jury in diesem Jahr mit einem innovativen E-Payments-Projekt überzeugen, mit dem das Geschäftsmodell des Unternehmens erweitert werden konnte. Das Treasury- Team hat das Projekt „audiPay“ initiiert und geleitet. Gemeinsam mit dem Payment-Service-Provider VW Payment wurde eine App mit dem Ziel entwickelt, für den Autokonzern eine globale und produktunabhängige Zahlungs- und Abrechnungsplattform für digitale Services und Produkte zu etablieren. Dabei musste das Treasury eine Vielzahl an komplexen finanziellen, steuerlichen, rechtlichen sowie landesspezifischen Anforderungen erfüllen.

Über „audiPay“ kann der Kunde nach dem Autokauf „Functions on Demand“ hinzubuchen und über die App in wenigen Minuten bezahlen und freischalten. Mit diesem neuen Angebot ist der zu Volkswagen gehörende Konzern erstmals in eine direkte B2C-Kundenbeziehung getreten – eine besondere Herausforderung für das Treasury und die bis dato bestehenden Finanzsysteme.

Den Preis präsentierten Jurymitglied und Vorjahressiegerin Dr. Birka Benecke, Senior Vice President Corporate Treasury von BASF, gemeinsam mit Markus Dentz, Chefredakteur von „DerTreasurer“ und dem Magazin „FINANCE“, sowie Markus Rupprecht, CEO von Traxpay. Der Supply-Chain-Finance-Anbieter Traxpay unterstützt den Award. Die Preisverleihung fand im Rahmen der „Structured FINANCE“ statt, die in diesem Jahr erstmals im hybriden Format (2G+-Modell) mit rund 2.000 angemeldeten Teilnehmern – vor Ort in Stuttgart und im Homeoffice oder im Büro vor den Bildschirmen – umgesetzt wurde. Veranstalter des Finanzkongresses ist „FINANCE“, das Schwestermagazin von „DerTreasurer“.

In die engere Wahl („Shortlist“) hatten es neben Audi in diesem Jahr der Nutzfahrzeughersteller Traton, der Sportartikelhersteller Adidas, der Technologiekonzern Siemens und der Automobilzulieferer Mann + Hummel geschafft.

Die Auszeichnung „Treasury des Jahres“

Der Preis „Treasury des Jahres“ soll einen Beitrag dazu leisten, der Treasury-Abteilung zur verdienten Anerkennung zu verhelfen. Er wird bereits seit 2010 von der Fachpublikation „DerTreasurer“ verliehen. Bewerben konnten sich in diesem Jahr Unternehmen (außerhalb des Finanzsektors) aus dem deutschsprachigen Raum, die ein Projekt innerhalb von zwölf Monaten vor dem Bewerbungsschluss Anfang September 2021 abgeschlossen hatten. Aus den Bewerbungen bildete die „DerTreasurer“-Redaktion eine Shortlist der besten Projekte. Für eine möglichst objektive Bewertung wurden alle Exposés anonymisiert.

Die 16-köpfige Jury, der sowohl Corporate Treasurer als auch Vertreter von Banken und Dienstleistern aus der Treasury-Community angehören, bewertete die Projekte nach einem Punktesystem. Mitglieder der Jury waren: Stephan Albers (Zalando), Andrej Ankerst (BNP Paribas Deutschland), Birka Benecke (BASF), Rando Bruns (Merck), Sigurd Dahrendorf (ehemals Knorr-Bremse), Klaus Gerdes (Grünenthal), Michael Hannig (Voith Finance), Volker Heischkamp (E.on, vormals Innogy), Christian Held (ehemals Bayer), Boris Jendruschewitz (Venus), Christoph Koch (Hüttenes-Albertus), Michael Mattig (Nordex), Lars Schnidrig (ehemals Corestate Capital), Michael Schütt (Fraport), Klaus Wirbel (Rewe Group) und Axel Zwanzig (Marquard & Bahls).

Über „DerTreasurer“

„DerTreasurer“ ist das führende Medium für Treasurer und Finanzverantwortliche im deutschsprachigen Raum. Seit 2007 informiert die Publikation regelmäßig mit ihrem zweiwöchentlich erscheinenden E-Magazin und der vierteljährlich erscheinenden Printausgabe über aktuelle Trends im Treasury.

Mit der Onlineplattform www.dertreasurer.de bietet „DerTreasurer“ zusätzlich tagesaktuelle Nachrichten aus Wirtschaft und Finanzen – stets durch die Brille des Treasurers betrachtet.

„DerTreasurer“ ist eine Publikation von F.A.Z. Business Media. Der Fachverlag der F.A.Z. steht für einen hohen journalistischen Anspruch und für Kompetenz in Wirtschafts- und Finanzthemen. Seit über einem Jahrzehnt bietet das Verlagshaus Printmagazine, Studien, Veranstaltungen und Online-Medien, darunter das Magazin „FINANCE“ und der führende Kongress für CFOs und Treasurer „Structured FINANCE“.

Weitere Informationen



Weitere Informationen zu „DerTreasurer“, „FINANCE“ sowie zur Kongressmesse „Structured FINANCE“ finden Sie unter www.dertreasurer.de und www.finance–magazin.de.



Ansprechpartnerin



Mareike Schmidt, Projektleiterin „Structured FINANCE“

F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH – Ein Unternehmen der F.A.Z.–Gruppe

Frankenallee 71–81

60327 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 75 91–23 02

E–Mail: mareike.schmidt@finance–magazin.de



Pressekontakt



Armin Häberle, Geschäftsbereichsleiter Finanzfachmedien

F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH – Ein Unternehmen der F.A.Z.–Gruppe

Frankenallee 71–81

60327 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 75 91–22 20

E–Mail: armin.haeberle@faz–bm.de

Download PDF