Markus Dentz steigt in die Geschäftsleitung beim F.A.Z.-Fachverlag auf

F.A.Z. BUSINESS MEDIA: Markus Dentz wird Geschäftsbereichsleiter Finanzmedien beim F.A.Z.-Fachverlag F.A.Z. Business Media

Frankfurt am Main, 3. Mai 2022. Zum 1. Mai 2022 wird Markus Dentz, derzeit Chefredakteur der Magazine FINANCE und DerTreasurer, Geschäftsbereichsleiter der Finanzmedien und Mitglied der Geschäftsleitung bei F.A.Z. Business Media (FBM).

In dieser Rolle ist Markus Dentz, 47, publizistisch und kaufmännisch für das Portfolio an Medien und Plattformen der Marken FINANCE, DerTreasurer, Der Neue Kämmerer, dpn – Deutsche Pensions- und Investmentnachrichten sowie den Bereich Research und Studien verantwortlich. Er bleib bis zur Neubesetzung der Position Chefredakteur bei FINANCE und DerTreasurer.

Markus Dentz folgt auf Armin Häberle, der mit Wirkung zum 1. Juni die Leitung des Programmbereichs Gesellschaftswissenschaften beim Ernst Klett Verlag in Leipzig übernehmen wird.

Hannes Ludwig, Geschäftsführer von FBM: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Markus Dentz die Rolle des Geschäftsbereichsleiters kompetent aus den eigenen Reihen besetzen konnten. Mit seiner ausgewiesenen inhaltliche Expertise im Bereich Corporate Finance und seiner erwiesenen Führungskompetenz wird er gemeinsam mit den Teams den eingeschlagenen Innovations- und Wachstumskurs des Portfolios vorantreiben. Bei Armin Häberle bedanken wir uns von ganzem Herzen für die langjährige vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit und seinen engagierten Einsatz in den unterschiedlichsten Funktionen in unserem Hause. Wir wünschen ihm beruflich und privat alles Gute.“

Über F.A.Z. BUSINESS MEDIA

F.A.Z. Business Media GmbH (FBM) wurde im Jahr 2001 gegründet und ist der medienübergreifende Fachverlag für Finanzen und Wirtschaft der F.A.Z.-Gruppe. FBM richtet sich in den Geschäftsbereichen Finanzen und Wirtschaft an unterschiedliche B2B-Zielgruppen mit einem kanalübergreifenden Angebot, bestehend aus Print, Digital und Events. Zu den Zielgruppen gehören CFOs, Treasurer und HR-Manager genauso wie Personalentscheider, Eigentümer von Familienunternehmen oder Entscheider in Stiftungen und der öffentlichen Verwaltung. Die F.A.Z. Business Media GmbH ist eine 100%ige Tochter der Verlagsgruppe Frankfurter Allgemeine Zeitung mit Hauptsitz in Frankfurt am Main.

Ansprechpartner

Jutta Jehner

Assistentin der Geschäftsführung

F.A.Z. Business Media

Telefon: (0 69) 75 91 – 34 53

E-Mail: jutta.jehner@faz-bm.de