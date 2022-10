F.A.Z. European Economic Conference am 26. und 27. September 2022 in Berlin

Europa ist ein Versprechen – für Vielfalt, gemeinsame Stärke, Frieden und Freiheit. Dieses Versprechen ist heute wichtiger als jemals zuvor.

Frankfurt am Main, 19. September 2022 – Inflation, Energiekrise, Klimaschutz und ein Krieg auf europäischem Boden sind die großen Themen des Europäischen Wirtschaftsraums und die größten Herausforderungen im Winter 2022/2023.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) bietet mit der ersten European Economic Conference am 26. und 27. September 2022 im großen Saal der European School of Management and Technology (ESMT) am Schlossplatz 1 in Berlin eine Plattform für die Fragen zur Zukunft Europas. Hochkarätige Vertreter der europäischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutieren die relevanten Fragen und geben Impulse für die Lösungen der Zukunft.

Die F.A.Z. European Economic Conference bietet ein hochrelevantes Programm zu den Themen Energie, Digitalisierung, Mobilität und ganzheitliche europäische Wirtschaftspolitik mit nationalen und internationalen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Die Veranstaltung wird von F.A.Z.-Herausgeber Gerald Braunberger und der F.A.Z.-Wirtschaftsredaktion begleitet und moderiert.

Auf der Bühne begrüßt die F.A.Z. neben anderen:

Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen, Mdb

Aušrinė Armonaitė, Ministerin für Wirtschaft und Innovation, Litauen

Nadia Calviño, Vizepräsidentin und Ministerin für Wirtschaft und digitale Transformation, Spanien

Adonis Georgiadis, Minister für Entwicklung und Investitionen, Griechenland

Lars Klingbeil, Parteivorsitzender der SPD, MdB

Dr. Anton Hofreiter, Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union, Die Grünen, MdB

Siegfried Russwurm, Präsident, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.

Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung und Mitglied des Präsidiums des BDEW

Michael Brigl, Leiter des BCG-Geschäfts in Deutschland, Österreich, Polen, der Schweiz, Tschechien und Ungarn

Daniel Gros, Direktor des Brüsseler Think Tanks „Centre for European Policy Studies“ (CEPS)

Prof. Dr. Robert Mayr, CEO, DATEV eG

Maria Röttger, CEO & President, Michelin Europe North

Das detaillierte Programm und alle weiteren Informationen zur European Economic Conference sind auf www.european-economic.eu erhältlich. Die Veranstaltung wird auch per Livestream auf www.european-economic.eu übertragen.

Die Konferenz richtet sich an Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft in ganz Europa.

