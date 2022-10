Neuer Chefredakteur für dpn Deutsche Pensions- & Investmentnachrichten

Frankfurt am Main, 4. Oktober 2022.

Am 1. Oktober hat Dr. Guido Birkner die Chefredaktion von dpn – Deutsche Pensions- & Investmentnachrichten – übernommen. Birkner ist bereits seit mehr als drei Jahren für die Publikation als leitender Redakteur tätig. Für den Fachverlag F.A.Z. BUSINESS MEDIA und seine Vorgängerunternehmen arbeitet der promovierte Historiker seit 2000 in unterschiedlichen redaktionellen Funktionen. „Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle und werde das redaktionelle Angebot von dpn und die dazugehörenden Events weiter ausbauen“, sagt Guido Birkner zu seiner neuen Funktion. dpn ist das führende Fachmagazin für Entscheider bei institutionellen Investoren, in Versorgungseinrichtungen und Vorsorgewerken sowie in Versicherungen. Neben dem Magazin werden unter der Marke dpn auch unterschiedliche Live-Events für institutionelle Investoren veranstaltete, so zum Beispiel die Jahresveranstaltung „dpn ASSETS & LIABILITIES Convention“.

Guido Birkner folgt auf Michael Lennert, der bisher die Chefredaktion von dpn innehatte. Lennert verlässt den Verlag auf eigenen Wunsch, um der Familie in Zukunft mehr Zeit und Raum zu geben. Er war seit Juli 2018 für F.A.Z. BUSINESS MEDIA tätig. Damals übernahm der Fachverlag dpn von der Financial Times Ltd. Lennert war bereits seit 2006 für die Publikation tätig.

„Wir danken Michael Lennert für die exzellente Integration und Weiterentwicklung von dpn im F.A.Z.-Fachverlag“, sagt Markus Dentz, Geschäftsbereichsleiter Finanzmedien. „Ich freue mich nun auf die Zusammenarbeit mit Guido Birkner, um das Angebot von dpn speziell im Online-Bereich und mit Live-Events auszubauen.“ Die Redaktion wird in Kürze zudem mit einem weiteren erfahrenen Finanzredakteur verstärkt.

Über dpn – Deutsche Pensions- & Investmentnachrichten

dpn – Deutsche Pensions- & Investmentnachrichten – berichtet seit 2001 über Themen rund um das institutionelle Assetmanagement, das Pension-Management und die betriebliche Altersvorsorge. Seit 2018 gehört dpn zum Fachverlag F.A.Z. BUSINESS MEDIA. Die Redaktion informiert ihre Leserinnen und Leser in Print und online fundiert und exklusiv über News, Trends und Personen in der institutionellen Kapitalanlage und der Altersvorsorge. dpn erscheint in acht Printausgaben im Jahr. Zudem veranstaltet die Redaktion Events wie die „dpn ASSETS & LIABILITIES Convention“ sowie das „institutional assets SCHWEIZ Pension-Forum“ und vergibt jährlich die dpn Awards.

