Siemens Healthineers erhält Auszeichnung „Treasury des Jahres 2022“

Frankfurt am Main, 24.11.2022 – Siemens Healthineers erhält die Auszeichnung „Treasury des Jahres 2022“. Den Preis für exzellente Leistungen im Finanzmanagement eines deutschen Unternehmens nahm Brigitta Kocherhans, Head of Treasury, gestern Abend stellvertretend für die Treasury-Abteilung des Erlangener Herstellers von Medizintechnik entgegen.

Das Treasury von Siemens Healthineers konnte die 14-köpfige Jury in diesem Jahr mit innovativen Digitalisierungsprojekten überzeugen. Im Fokus stand dabei zum einen die Liquiditätsplanung auf Basis von Künstlicher Intelligenz. Siemens Healthineers hat die Planung wesentlicher Teile der globalen Konzernliquidität von einem manuellen Prozess hin zu einem vollständig automatisierten und integrierten Workflow transformiert.

Zum anderen hat das Treasury-Team den Trade-Finance-Bereich von einer dezentralen zu einer zentralen Struktur umgebaut. So konnte die Abteilung viele Abläufe standardisieren und automatisieren und so die Produktivität, die Qualität und das Risikomanagement verbessern. Speziell eine digitale End-to-End-Abwicklung von Garantien auf einer Multibanken-Plattform macht Skaleneffekte möglich.

Den Preis übergaben Jurymitglied und Vorjahressieger Markus Massouh, Audi Group Treasury, Antonia Kögler, Chefin vom Dienst von „DerTreasurer“, sowie Markus Wohlgeschaffen, Geschäftsführer und Head of Markets & Sales bei Traxpay. Der Supply-Chain-Finance-Anbieter Traxpay unterstützt den Award. Die Preisverleihung fand im Rahmen der „Structured FINANCE“ in Stuttgart statt. Veranstalter des Finanzkongresses ist „FINANCE“, das Schwestermagazin von „DerTreasurer“. In diesem Jahr waren rund 2.000 Teilnehmer für die Veranstaltung angemeldet.

In die engere Wahl (Shortlist) hatten es neben Siemens Healthineers in diesem Jahr das Modeunternehmen Hugo Boss, der Automobilkonzern Mercedes-Benz und das Immobilienunternehmen Vonovia geschafft.

Die Auszeichnung „Treasury des Jahres“

Der Preis „Treasury des Jahres“ soll einen Beitrag dazu leisten, den Treasury-Abteilungen zur verdienten Anerkennung zu verhelfen. Er wird bereits seit 2010 von der Fachpublikation „DerTreasurer“ verliehen. Bewerben konnten sich in diesem Jahr Unternehmen (außerhalb des Finanzsektors) aus dem deutschsprachigen Raum, die ein Projekt innerhalb von zwölf Monaten vor dem Bewerbungsschluss Anfang September 2022 abgeschlossen hatten. Aus den Bewerbungen bildete die „DerTreasurer“-Redaktion eine Shortlist der besten Projekte. Für eine möglichst objektive Bewertung wurden alle Exposés anonymisiert.

Die 14-köpfige Jury, der sowohl Corporate Treasurer als auch Vertreter von Banken und Dienstleistern aus der Treasury-Community angehören, bewertete die Projekte nach einem Punktesystem. Der Jury gehörten an: Stephan Albers (Zalando), Andrej Ankerst (BNP Paribas Deutschland), Birka Benecke (BASF), Rando Bruns (Merck), Sigurd Dahrendorf (ehemals Knorr-Bremse), Klaus Gerdes (Grünenthal), Michael Hannig (Voith Finance), Boris Jendruschewitz (Venus), Christoph Koch (Hüttenes-Albertus), Markus Massouh (Audi), Michael Mattig (Nordex), Michael Schütt (Fraport), Klaus Wirbel (Rewe Group) und Axel Zwanzig (Marquard & Bahls).

Über „DerTreasurer“

„DerTreasurer“ ist das führende Medium für Treasurer und Finanzverantwortliche im deutschsprachigen Raum. Seit 2007 informiert die Publikation regelmäßig mit ihrem zweiwöchentlich erscheinenden E-Magazin und der vierteljährlich erscheinenden Printausgabe über aktuelle Trends im Treasury.

Mit der Onlineplattform www.dertreasurer.de bietet „DerTreasurer“ zusätzlich tagesaktuelle Nachrichten aus Wirtschaft und Finanzen – stets durch die Brille des Treasurers betrachtet.

„DerTreasurer“ ist eine Publikation von F.A.Z. Business Media. Der Fachverlag der F.A.Z. steht für einen hohen journalistischen Anspruch und für Kompetenz in Wirtschafts- und Finanzthemen. Seit über zwei Jahrzehnten bietet das Verlagshaus Printmagazine, Studien, Veranstaltungen und Online-Medien, darunter das Magazin „FINANCE“ und der führende Kongress für CFOs und Treasurer „Structured FINANCE“.

Weitere Informationen zu „DerTreasurer", „FINANCE" sowie zur Kongressmesse „Structured FINANCE" finden Sie unter www.dertreasurer.de und www.finance-magazin.de.

Jana Krostewitz

F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH – Ein Unternehmen der F.A.Z.-Gruppe

Frankenallee 71–81

60327 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 75 91-17 63

E-Mail: jana.krostewitz@faz-bm.de

Markus Dentz

F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH – Ein Unternehmen der F.A.Z.-Gruppe

Frankenallee 71–81

60327 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 75 91-32 52

E-Mail: markus.dentz@finance-magazin.de